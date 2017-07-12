«ملكة الدراما التلفزيونية»

لقب أطلقه محبو وجمهور الفنانة الجميلة نيللي كريم عليها، بعد تألقها في عملين أخيرين، الأول مسلسل «لأعلى سعر» الذي حاز نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى الوطن العربي رغم ان القصة عادية ومكررة الا ان أداء نيللي وبقية الممثلين كان على أعلى مستوى، وكذلك فيلم «بشتري راجل» الذي قاسمها البطولة فيه محمد ممدوح الذي تألق العام الماضي في مسلسل «جراند أوتيل» ووضع أقدامه على اول سلمة في عالم الشهرة.