«ملكة الدراما التلفزيونية»
لقب أطلقه محبو وجمهور الفنانة الجميلة نيللي كريم عليها، بعد تألقها في عملين أخيرين، الأول مسلسل «لأعلى سعر» الذي حاز نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى الوطن العربي رغم ان القصة عادية ومكررة الا ان أداء نيللي وبقية الممثلين كان على أعلى مستوى، وكذلك فيلم «بشتري راجل» الذي قاسمها البطولة فيه محمد ممدوح الذي تألق العام الماضي في مسلسل «جراند أوتيل» ووضع أقدامه على اول سلمة في عالم الشهرة.
«أمينة تحاصرني حتى اللحظة»
الممثلة التونسية هند صبري متحدثة عن دورها الأهم في الدراما التلفزيونية «حلاوة الدنيا» حيث أدت دور أمينة المصابة بمرض السرطان وعاشت كالتي تنتظر الموت بين اللحظة والأخرى، وتقول هند: لقد أرهقني هذا الدور نفسيا، وما زلت اعيش دور أمينة في حياتي الشخصية، رغم شفائها من المرض في أحداث المسلسل، الا ان كل لفتاتها تحاصرني من فرط اندماجي في الأداء.
«استغرق بعض الوقت لكنه عاد عن قراره أخيرا»
أصدقاء النجم دانييل كريغ بعد أن أعرب عن استعداده التوقيع على عقد تمثيل فيلم «جيمس بوند» الخامس بالرغم من إعلانه سابقا أنه يفضل قطع شرايين يديه على التمثيل في مثل هذا النوع من الأفلام.