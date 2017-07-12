اثبتت نتائج دراستين شملتا نصف مليون أوروبي متنوعين من 10 دول إضافة إلى أكثر من 200 ألف أميركي، أن تناول 3 فناجين من القهوة يوميا يمنح صاحبها حظا أوفر ونصيبا أكبر بالصحة والعافية مقارنة بمن لا يتناول قهوة على الإطلاق.

علماء من وكالة أبحاث عن السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «ليون» الفرنسية تكاتفوا مع علماء بالطب في «الكلية الامبريالية للعلوم والطب والتكنولوجيا» للقيام بمهمة أدت إلى اختراق علمي قد يجعل القهوة عملة نادرة مع الزمن.

وقد خرج العلماء بنتيجة تعتبر مفاجئة وهى أن 25% من الرجال المتناولين للقهوة يوميا «كانوا بنسبة 12% أقل موتا، والنساء 7% أقل، ممن لا يتناولون القهوة» وفقا للوارد بالدراسة التي غطى خبرها وسائل إعلام عالمية، وفيها شرح من البروفيسور اليو ريبولي رئيس مدرسة الصحة العامة في «كلية لندن الامبريالية» من أن «هذه النتيجة تضاف إلى دلائل عدة تشير إلى أن تناول القهوة يوميا ليس آمنا فقط، بل له تأثير وقائي وصحي» كما قال.

ومن «الوكالة الدولية لأبحاث السرطان» ذكر العالم مارس جينتر الموصوف في الدراسة بأنه كبير معديها، أن فحص بيانات هذا العدد الكبير من الأشخاص المتنوعين «أكد أن استهلاكا أكثر للقهوة كان مرتبطا دائما بموت أقل لأي سبب، خصوصا من أمراض معوية وأخرى لها علاقة بالدورة الدموية»، في إشارة منه أيضا إلى أن المتناولين لثلاثة فناجين قهوة من أي نوع كمعدل «قابلين للعيش أكثر وبصحة أفضل ممن لا يتناولون أي قهوة على الإطلاق»، كما قال.