يشكو كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من سرعة نفاد شحن البطارية دون معرفة السبب، ولا يعرف هؤلاء أن سبب المشكلة هو الطريقة الخاطئة التي يتبعونها عند شحن أجهزتهم.



ويحرص مستخدمو تلك الأجهزة على شحن هواتفهم حتى تمتلئ البطارية، ولا سيما إن كانوا يستخدمون عددا كبيرا من التطبيقات ويتصلون دائما بالإنترنت، وهذا يعتبر واحدا من الأخطاء التي يرتكبها كثيرون عند شحن هواتفهم.



وأورد موقع “بيزنيس إنسايدر”، بحسب ما نقلت عنه شبكة “سكاي نيوز” بعض الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو الهواتف الذكية خلال شحن أجهزتهم، مع بعض النصائح لكي تتحسن عملية الشحن وتعمل البطارية بشكل أفضل، ومنها ما يلي:



1- من الأشياء التي تضر البطارية وتخفض أداءها، تركها حتى تصل إلى 10% أو أقل، والأفضل هو شحن الهاتف كلما كان بالإمكان فعل ذلك، حيث تشير الدراسات والأبحاث إلى أن شحن الهاتف مرات عديدة خلال اليوم يفيد البطارية ويطيل عمرها.

2- ترك الهاتف موصولاً بالشاحن معظم الوقت حتى بعدما تمتلئ البطارية تماماً، يعد من الطرق الخاطئة التي تضر بالبطارية، والأفضل هو فصل الهاتف عندما تقترب البطارية من الامتلاء.

3- الحرص على شحن الهاتف بالكامل من الأخطاء الشائعة، حيث أشارت الدراسات إلى أن بطارية ليثيوم أيون لا تحتاج أن تكون مشحونة بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.

4- الحرارة التي تتعرض لها الأجهزة بفعل حرارة الشمس أو الاستخدام لفترات طويلة من الأشياء المضرة بالبطارية، والأفضل هو إبقاء الهاتف بارداً حيث إن البطاريات تتأثر جداً بالحرارة، وهو ما أكدته شركة “آبل” حين ذكرت أنه يجب إبعاد الهاتف عن الحرارة خلال شحنه.