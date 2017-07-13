تحدث أعراض تناول الأكل بشراهة نتيجة اضطراب في المخ، والذي يمكن استهدافه عن طريق الحبوب المضادة للسمنة، وفقا لما كشفه العلماء.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم تحديد الخلايا المناعية التي تدفع الإنسان إلى تناول الأطعمة عالية الدهون، وفقاً لفريق من الباحثين.

وتظهر الدراسة أنه عندما أعطيت الفئران التي تلتهم كميات كبيرة من الطعام دواءً تجريبيا لمهاجمة الخلايا، التي تسمى دبقية صغيرة، فإن هذه الفئران أكلت أقل بنسبة 15% فيما انخفض وزنها إلى الخمس.

ويقول الباحثون إن هناك دواءً مماثلا يتم اختباره في المعامل إذ من الممكن أن يساعد البشر على عدم اكتساب الأوزان أو الإصابة بالسمنة.

وكان البروفيسور سونيل كوليواد من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وراء أحدث هذه النتائج المنشورة في مجلة خلية الأيض.

وقال البروفيسور :” إن الخلايا الدبقية الصغيرة ليست خلايا عصبية، ولكنها تمثل 10 إلى 15 في المائة من الخلايا في المخ”.