تقدم مطاعم بقضاء "سيدي كمر" بولاية موغلا غربي تركيا، وجبات طعام مجانية، لمن يستطيع البقاء 15 دقيقة في بركة مائية باردة تتغذى من مياه الثلوج، إذ توجد في منطقة "يبرق بارك" بقضاء "سيْدي كمر" بركة ماء تتغذى على مياه الثلوج التي تأتي إليها من سفوح الجبال المجاورة.

وفي إطار تنمية القطاع السياحي في المنطقة، ذهبت عدة مطاعم حول البركة المائية، إلى تقديم وجبات طعام مجانية لمن يستطيع البقاء داخل البركة لمدة 15 دقيقة، بينما تقدم مشروبات ساخنة وباردة لمن يبقى فيها 5 دقائق.

وقال مدير أحد المطاعم علي غوزل في حديث لوسائل إعلام تركية، أن مطعمه يقدم أصنافاً مختلفة من الأطعمة والشراب لمن يستطيع البقاء لـ15 دقيقة في الماء البارد، لافتاً إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الأجانب إلى المنطقة في السنوات الأخيرة، مبيناً أن الكثيرين يفضلون قضاء "سيدي كمر" من أجل الحصول على الانتعاش في المياه الباردة.

من جانبه قال أحد زوّار البركة أنس شنر، إن درجة حرارة الطقس مرتفعة؛ في حين مياه البركة تكون شديدة البرودة.

وأشار إلى أن التباين الكبير بين درجة حرارة الطقس ومياه البركة، يجعل من هذه المنطقة فريدة من نوعها، وتجذب الزوار المحليين والأجانب.