لا يوجد مخلوق فى العالم لا فائدة له فالله سبحانة وتعالى لم يخلق شيئا عبثا فالنبات والحيوان والإنسان جميعهم مترابطون فى حلقة واحدة يستفيد كلا منهم من الأخر وهناك أنواع عديد من الحشرات التى تقوم بدور حيوى فى البيئة ولا يمكن الإستغناء عنها.

وإليكم عدد من أغرب انواع الحشرات فى العالم..



حشرة قبلة الموت :

تعد حشرة قبلة الموت من أخطر أنواع الحشرات حيث أنها تصيب الإنسان بداء "الشاغاس" الذى قد يودى بحياتة للموت من خلال إصابته بأمراض القلب وإضطرابات فى وظيفة الأمعاء

ويعتبر فم حشرة قبلة الموت الذى يتكون من عدة اجزاء مختلفة تستخدمها فى مص سوائل النباتات ودماء الحويانات الكبيرة.

بعوض الملاريا :

يعتبر بعوض الملاريا من أخطر أنواع الحشرات فى العالم وذلك لأنه يتغذى على دماء البشر مما يتسبب فى نقل أمراض خطيرة للإنسان عن طريق الدم فضلا عن أنها تضع بيضها فى مياة المستنقعات، والجدير بالذكر أن بعوض الملاريا يتسبب فى وفاة ملايين البشر كل عام بسبب مرض الملاريا التى ينقله البعوض.

قافزات الاوراق البرازيلية :

يعتبر حشرة قافز ات الأوراق البرازلية من أغرب أنواع الحشرات فى العالم حيث تحتوى الحشرة على عدد من الزوائد الغريبة الموجودة على ظهره والتي تتحول الى كرات جوفاء ، والغرض منها غير معروف حتي الان ، كما تمتلك هذة الحشرة شكل غير إعتيادى.

حشرة الخنفساء الجبارة:

تعد حشرة الخنفساء الجبارة من أقوى الحشرات فى العالم حيث انها لديها قدرة فى حمل أوزان ثقيلة .

ذبابة تسى تسى :

تعتبر ذبابة تسى تسى من الحشرات الناقلة للأمراض حيث أنها تصيب الإنسان بمرض النوم فهى تصيب من تلدغة بغيبوبة لا يفيق منها مدى الحياة ويتوفى كل عام ما يقارب من 300 ألف شخص بسببها.