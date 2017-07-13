يعتبر نبات الزنجبيل نبته عشبية تنمو سنوياً، يدخل في إعداد الطعام مما يمنحه نكهة قوية ولاذعة، حيث تحتوي جذوره على زيوت لذلك يدخل في إعداد الكثير من أطباق اللحوم، كما يستخدم في إعداد الحلويات، إضافة إلى استخدامه في صنع شراب الزنجبيل بعد نقعه في الماء الساخن فترة من الزمن، كما ويمكن إضافة العسل أو شرائح من الفواكه الحمضية لتعزيز الفائدة والنكهة، دون ذكر الفوائد العظيمة للزنجبيل على الصحة العامة.

فيمكن لشراب الزنجبيل المساعدة في علاج العديد من المشاكل الصحية، خاصة المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، كمشاكل الهضم، والغثيان الصباحي، وذلك لسهولة امتصاصه في المعدة، ونقدم لكم بعض الفوائد العامة لشرب كوب من الزنجبيل الدافيء على الريق صباحاً:

- يساعد في حل مشاكل اضطرابات المعدة والغثيان.

- تنظيف المعدة من بقايا الطعام العالقة بها.

- يحسن من امتصاص المعدة للمواد والعناصر الغذائية .

- رفع معدلات حرق السعرات الحرارية وزيادة معدلات التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي نقصان الوزن.

- يساعد في توسيع الأوعية الدموية، ويحسن عملية تدفق الدم بسبب احتوائه على مركبات نشطة مثل الأحماض الأمينية والمعادن.

- ينشط عمل الدورة الدموية في الجسم، ويحمي القلب من الأمراض .

- يخفف الآلام المصاحبة لالتهاب المفاصل، كما يساعد في التقليل من التورم في العضلات والمفاصل.

- تخفيف وعلاج آلام الأسنان.

- تحسين المزاج وإعطاء شعور بالراحة والهدوء.

- يخفف حالات الربو والتهاب القصبات الهوائية.

- يضاعف القدرة على التركيز والانتباه، ويحمي الخلايا المخ لفترة أطول.

- يُستعمل في علاج الكوليرا، والإسهال الدموي الناتج عن التهاب جرثومي.

- يساعد في علاج بعض حالات السرطان وأهمها سرطان المبيض.