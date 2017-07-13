«سعيدة بنجاحه»
الفنانة سيرين عبدالنور تشير الى انها تحب المخرج فيليب اسمر وانها سعيدة جدا بنجاحه في الدراما اللبنانية. واضافت سيرين في حديث خاص انها فعلا كانت متخوفة من تجربة فيليب اسمر الاولى في الاخراج لمسلسل «خطوة حب» الذي كان ايضا التجربة الاولى للممثلة نادين نسيب نجيم في الدراما، وقالت «فعلا كنت متخوفة من تجربته الاولى ولم أوافق بوقتها على المسلسل، لكنني حاليا سعيدة لنجاح فيليب واتمنى ان نعمل معا في عمل درامي جديد».
«شعرت بالذهول لروعة المكان»
نجم هوليوود توم كروز، الذي يؤمن بالديانة الـ «سينتالوجية»، خلال زيارته لمقرها الذي كلف بناؤه 16 مليون دولار في نيوزيلندا، وذلك عند تصوير بعض مشاهد فيلم «مهمة مستحيلة ـ الجزء السادس».
«ربما حياة إيفانكا كانت ستكون أسهل لو لم تكن ابنتي»
الرئيس ترامب يعترف بأنه زادت التحديات التي تواجهها ابنته إيفانكا في حياتها العملية بعد توليه منصب الرئاسة الأميركية، وذلك لأن عملها كمستشارة له جعلها تواجه ضغوطا كبيرة من جانب المنتقدين الذين كانوا يأملون أن تدفع أبيها لانتهاج سياسات أكثر اعتدالا.
«الحقيقة أنني لم أقل لها أحبك إلا مرة واحدة في 55 سنة»
كاتب سيرة حياة أعضاء فرقة «البيتلز» الغنائية هنتر ديفيز يكشف انه لم يتبادل مع زوجته الأحاديث العاطفية خلال زواجهما المستمر منذ 55 عاما إلا حينما وقعت مؤخرا ضحية لمرض السرطان.
«أنت كنت في بطن أمك عند التقاط هذه الصورة»
الأمير وليام يخاطب أخاه هاري وهما يتصفحان ألبوم صور العائلة التي يبدو وليام في إحداها يقف بجوار أمه الأميرة ديانا الحامل بشقيقه هاري.
«بهرتني منة شلبي في واحة الغروب»
الممثلة المصرية منى زكي التي غابت عن الدراما الرمضانية هذا العام متحدثة عن زميلتها الممثلة منة شلبي في مسلسل «واحة الغروب» حيث أدت دور فتاة أجنبية تتحدث العربية بصعوبة، وتقول منى: أداء منة فاق الوصف ويوما بعد يوم تثبت انها فنانة بالفطرة.
«بصراحة أنت لا تستحقين هذا اللقب»
ملاحظة لإحدى القارئات بعد أن نشرت الصحف صورة لملكة جمال جنوب إفريقيا ديمي لي نيل بيتيرز ترتدي قفازا أبيض اللون لتطعم طفلا أسود البشرة مصابا بمرض نقص المناعة المكتسبة على الرغم من أن هذا المرض ليس معديا بالملامسة.