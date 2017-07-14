روت الاعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل شخصية عن قصة خطوبتها بعد طلاقها وسبب انفصالها وصولا الى اتهامها بسرقة الشبكة وموت خطيبها بمرض السرطان.

وكشفت ريهام سعيد، في حلقة الامس من برنامجها “صبايا الخير” المذاع على قناة النهار، تفاصيل قصتها مع خطيبها وان والدته كانت رافضة لهذا الزواج كونها مطلقة ولديها ولدان.

وتابعت انها بعد ان قررت ان تنفصل عن خطيبها قام باتهاما بسرقة الشبكة وأقسمت على الهواء انها قامت بردها له.

واضافت انها بعد سنتين من الانفصال علمت ان خطيبها السابق توفي بعد صراع مع مرض السرطان في العظم مؤكدة لم تشمت ابدا به على بكت وحزنت وتمنت له كل الخير، حسب تعبيرها.