كثير ما يتعرض مستخدمو الهواتف الذكية لمشكلة كسر شاشة الهاتف، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم التعامل على الهاتف، وبالتالي صعوبة استرجاع الملفات أو الصور أو غيرها من الأشياء المحفوظة على الهاتف الذكي، خاصةإذا كانت هذه الملفات محفوظة على ذاكرة الهاتف وليس على بطاقة SD Card، وفيما يلي مجموعة من النصائح لاستعادة الملفات بكل سهولة.

- توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

إذا كانت شاشة الهاتف محطمة تماما، فيمكن توصيل الهاتف الذكي بالكمبيوتر عبر كابل USB لاستخراج كل البيانات والملفات من الهاتف بسهولة، إلا أن هذه الطريقة لا تكون فعالة بشكل كبير عند حماية الهاتف بقفل PIN والذي يتطلب من المستخدم إدخال رمز المرور لكي يتمكن من استعراض الملفات على الكمبيوتر، وهو الأمر الذي يصعب القيام به في حالة كسر الشاشة.

- استخدام التلفزيونات الذكية

تعد التلفزيونات الذكية من الأدوات المفيدة أيضا، حيث يمكن استغلالها للتعامل مع هذه المشكلة، بنفس الطريقة التي يجري استخدام أجهزة الكمبيوتر بها، حيث يمكن استخدام شاشات التلفزيون كشاشات للهاتف، وبالتالي يمكن نقل الملفات أو القيام بأي شيء عبر الهاتف بكل سهولة خاصة إذا كانت الشاشة محطمة بالكامل.

- الاعتماد على برنامج Kies

إذا كان هاتفك من نوعية هواتف سامسونغ، فيمكن الاستعانة بتطبيق Samsung Kies والذي يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في بيانات وملفات الهاتف بكل سهولة عبر جهاز الكمبيوتر، وهو يعتبر من البرامج سهلة الاستخدام بشكل كبير، فكل ما يحتاجه المستخدم هو توصيل الهاتف بالكمبيوتر وفتح البرنامج، وسيكون بمقدور المستخدم التحكم بالهاتف بشكل كامل من خلال البرنامج.

- استخدام ماوس

أحيانا سقوط الهاتف على الأرض يؤدي إلى توقف ميزة "اللمس" من دون حدوث كسر بشاشة الهاتف، مما يجعل المستخدم قادرًا على رؤية محتويات الهاتف بدون التحكم بها، لذلك يمكن استخدام "ماوس" خارجي وإيصاله بالهاتف لبعض الموديلات التي تدعم هذا الأمر، وذلك لكي يتمكن المستخدم من التحكم بالهاتف بكل سهولة.