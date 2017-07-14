وجهت محكمة إمارتية تهمة هتك العرض بالإكراه إلى وافد عربي، تسلل إلى حمام النساء في مقر عمله واختلس النظر إلى امرأة أثناء وجودها في الداخل.

وقالت صحيفة “الإمارت اليوم”، إن محكمة الجنايات في دبي بدأت بمحاكمة وافد (23 عاماً) يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل فني حاسوب تسلل إلى حمام نساء في مقر عمله، واختلس النظر إلى امرأة أثناء وجودها في الداخل.

وأضافت الصحيفة، أن النيابة العامة ووجهت إليه تهمة هتك العرض بالإكراه، بالإضافة إلى جنحة الدخول إلى مكان محظور دخوله على غير النساء.

وأفادت المرأة، وهي سكرتيرة آسيوية (33 عاماً)، بأنها دخلت إلى دورة المياه في مقر عملها، داخل برج بمنطقة الخليج التجاري، وحين خرجت أخبرتها زميلة لها بأنها شاهدت المتهم يدخل إلى الحمام المجاور ويتلصص عليها من أعلى الباب.

وتابعت، أنها “نظرت من أسفل الباب وشاهدت المتهم فطلبت منه الخروج، إلا أنه لم يفعل ذلك، فانتظرت أكثر من 10 دقائق حتى خرج”.

وأشارت، إلى أنه برر تصرفه بأنه دخل عن طريق الخطأ، ولم يكن يعلم أنها حمامات النساء، لكن تبين بمشاهدة الكاميرات أنه دخل دورة المياه الخاصة بالرجال قبل 10 دقائق فقط من دخوله حمام النساء، كما أنه دخل أكثر من مرة حمام النساء فأبلغت الشرطة بالواقعة، وفق السكرتيرة.