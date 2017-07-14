سلطت الصحف الأجنبية الضوء على واقعة الهدية الغريبة التي أهدها داعشي مغربي يدعى محمد حمدوش ومعروف بـ”مقطوع الرأس”، لعروسه كمهر لها في حفل زواجهما.

وتفصيلا: ” كشفت التحقيقات الأجنبية أن فتاة إسبانية تدعى آسيا 26 عاما، هربت إلى سوريا، وبعدها تركت منزلها في سبتة عام 2014؛ من أجل الزواج من الإرهابي “مقطوع” والانضمام إلى داعش، فقدم لها “حزام انتحاري” كمهر للزواج”.

وفي واقعة ثانية انتقلت سيدة أخرى، تدعى فاطمة، إلى سوريا مع ابنها في أبريل / نيسان 2014 للقاء زوجها الجهادي مراد القاضي؛ لكن السلطات التركية اعتقلت الفتاة وزوجها في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، أثناء التوجه إلى أوروبا مع الأطفال الصغار. وقد ظهرت تفاصيل زواجها يوم الثلاثاء حيث تم تسليمها رسميا من اسبانيا وسلمت للسلطات الاسبانية.