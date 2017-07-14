قام طبيبان سعوديان بمعالجة 30 قلبا في موريتانيا بعد جراحات عاجلة لإنهاء معاناتها.



وفي التفاصيل، أبى الطبيبان السعوديان ناجي الخليف وعلي المسعود أن يتمتعا بإجازتهما السنوية للقيام برحلة علاجية جاءت تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، بتواصل د. علي المسعود مع أطباء موريتانيين لعلاج حالات صعبة، أغلبها من النساء الحوامل في ظل نقص المواد والمستلزمات الطبية.

وقال د. الخليف: «بعد تقييم الحالات قررنا تخصيص إجازتنا السنوية لإجراء هذه العمليات تطوعا بلا مقابل».



وأضاف: تم إرسال المستلزمات الطبية بالبريد إلى نواكشوط، ومن ثم سافرنا برفقة مندوب هيئة الإغاثة العالمية د. أحمد باخشوين، لتسهيل إجراءات السفر والتواصل مع فرع الهيئة في موريتانيا، فيما تكلفت الهيئة بمصاريف السفر والمعدات الخاصة المستخدمة في العمليات.