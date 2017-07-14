«أين أنتِ يا شادية ؟»
الفنانة يسرا في حوار فني تتساءل: أين أنت يا شادية ؟.. يا أجمل من غنت وأمتعتنا بصوتها الجميل.. أين انت يا شادية يا أجمل من أدت أدوارا على الشاشة.. لقد افتقد مجال الفن هذه الفنانة المتفردة باعتزالها منذ سنوات.. غير اننا نحترم رغبتها ونتمنى لها طول العمر.. وتبقى اعمالها دائما علامات بارزة في تاريخ الفن العربي.
«أنتِ بطلة»
الفنانة السورية أصالة معبرة عن إعجابها الشديد بفيديو كليب «عكس اللي شايفنها»، للفنانة إليسا.
وكتبت أصالة لإليسا على احد مواقع التواصل الاجتماعي: «مسا الخير ولازم قلك الكليب فوق الرائع وأنت بطلة كالعادة».
من جهتها، ردت الفنانة إليسا على أصالة، فكتبت: «شكراً لك عزيزتي».
«من الواضح أن لدى أميركا صورة مشوهة عن العالم»
فرانسيس بابا الفاتيكان خلال انتقاده بشدة الولايات المتحدة بسبب مواقفها من بعض القضايا المهمة، وتحذيره أيضا قادة قمة العشرين من إقامة تحالفات خطرة فيما بينها لأن من شأن ذلك الإضرار بالمهاجرين والفقراء في العالم.
«من الواضح أن كلا منا ملائم تماما للآخر»
عارضة الأزياء والممثلة الأميركية أمبر روز (33 عاما) وهي تتحدث بحماس حول علاقتها بصديقها سافاج (21 عاما)، وتشترك معه في صورة سيلفي على الإنستغرام على الرغم من أنه متزوج وله 3 أطفال.
«أنت تذكريني بأحد ما»
ولي عهد بريطانيا الأمير تشالز خلال مداعبته امرأة تشبه زوجته كاميلا بدرجة كبيرة عند زيارته مصنعا لمنتجات الألبان.
«سياسة ترامب في محاباة الأقارب وصلت إلى مستويات جديدة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة»
ماثيو نورمان صحافي الـ «إندبندنت» البريطانية يكشف أنه في الوقت الذي انشغل فيه الناس بحضور ابنة ترامب إيفانكا قمة مجموعة العشرين، إلا ان المشكلة الحقيقية تتمثل في فراغ القوة الذي خلقه ترامب، وتسعى الصين حثيثا لملئه.