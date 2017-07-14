سلطان بن سلمان: الحضور الذي تجاوز ٦٠ ألفاً يعكس ثقة المواطنين

وصف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل ما حدث في سوق عكاظ بـ«التميز والإبداع في كل شيء»، مشددا على أن السوق يشهد نقلة نوعية في مسيرته، مشيدا بجهود الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تطوير السوق.

وقد شارك قرابة الـ 60 ألف شخص في افتتاح سوق عكاظ بدورته الحادية عشرة أول من أمس، وتم رصد دخولهم عبر بوابات السوق الثلاث من قبل فريق الإحصاء المكلف بهذه المهمة، فيما حضر في مسرح سوق عكاظ نحو 2500 شخص.

وقال في تصريح صحافي بعد اختتام حفل افتتاح السوق الأربعاء: «ما رأيته هو مجهود مثمر، وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء.



ما رأيناه نقلة نوعية في مسيرة عكاظ، أرجو أن تستمر على هذا التوجه والمنحى، لأن هذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا كل شيء، والمواطن السعودي يرفع الرأس في كل مكان وفي كل مجال.



وباسم سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أشكر كل من ساهم في هذا المظهر الإبداعي الفريد من نوعه بقيادة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وزاده تألقا مشاركة الشاعر المبدع والإنسان المميز الأمير بدر بن عبدالمحسن».

وشارك في نقل وقائع الاحتفال أكثر من 1000 إعلامي يمثلون 116 مؤسسة إعلامية سعودية وخليجية وأجنبية وكذلك 218 من مشاهير التواصل الاجتماعي توتير، فيسبوك، سناب شات.

من جهته، وصف صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الاشرافية العليا هذا الحضور بأنه كان متوقعا ويعكس ثقة المواطنين فيما تقدمه هيئة السياحة من برامج وفعاليات، ويعكس ثقة المواطنين في كفاءة مؤسسات الدولة ودورها المحوري، متوقعا أن يشهد السوق هذا العام حضورا كبيرا وغير مسبوق.