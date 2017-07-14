عمد المسؤولون في مدينة صينية إلى ابتكار طريقة جديدة لتوفير المال المنفق على ورق التواليت في دورات المياه العامة، عبر استخدام تقنية بصمة الوجه.

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، عمالاً في إحدى دورات المياه العامة في مدينة فوتشو وهم يشرحون طريقة عمل آلة المناديل الورقية التي تطرح كمية محددة من المناديل بعد التعرف على وجوه المستخدمين.

ويهدف مصنعو الجهاز الذي يستخدم برنامجاً خاصاً للتعرف على وجوه المستخدمين، ويطرح مقداراً محدداً من المناديل الورقية، إلى التقليل من هدر المناديل الورقية، والتقنين في استخدامها.

وقال المسؤولون بأن الجهاز مبرمج بطريقة لا يسمح للمستخدمين الحصول على المزيد من المناديل الورقية مرة أخرى، إلا بعد 9 دقائق.

ويذكر بأن هذا النظام الذي بدأ تطبيقه في العديد من دورات المياه العامة في الصين، خفض كمية استهلاك المناديل الورقية بمقدار النصف، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.