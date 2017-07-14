تحول حفل زفاف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان حزين للحظات، بسبب استذكار العروس نجلها الذي توفي قبل عامين، إلا أن الزوج هو من كان وراء المفاجأة التي حولت الحزن القصير إلى فرحة وصدمة قوية للعروس التي مرت بتجربة جديدة للزواج بعد وفاة نجلها.



وأوشكت العروس على الانهيار من هول الصدمة خلال حفل زفافها، عندما سمعت دقات قلب ابنها المتوفى والمزروع في صدر رجل حضر الزفاف بشكل مفاجئ.

وكانت بيكي تورني (40 سنة) خصصت مقعدا شاغرا خلال حفل الزفاف في ولاية ألاسكا الأمريكية كرمز لابنها الذي توفي أواخر عام 2015 بعمر 19 عاما وتبرعت بأعضائه لخمسة مرضى، دون أن تعلم بالمفاجأة التي أعهدها لها عريسها.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن المفاجأة كانت بحضور جيكوب كيلبي الذي زرع له قلب ابن بيكي.

وقالت بيكي “عندما كشف زوجي ما أعده لي كانت لحظة لن أنساها، أوشكت على الانهيار وكنت على وشك الوقوع أرضا لولا أن قريبي أمسك يدي”.



وأضافت باكية “كانت أعظم لحظة في حياتي، وعندما اقتربت من كيلبي لمعانقته سمعت دقات قلب ابني وكانت دقات قوية، قلت لنفسي هذه هي دقات قلب ابني، كانت بالفعل لحظة مؤثرة كثيرا لي ولكل الضيوف وكانت أفضل هدية زفاف لي”.