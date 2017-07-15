كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "أبل" الأمريكية تسابق حالياً الزمن من أجل حل مشكلة خطيرة طرأت على هاتفها المرتقب "آيفون 8".



وأشار تقرير نشره موقع "بزنيس إنسايدر"، إلى أن الشركة الأمريكية اكتشفت قبل أسابيع فقط من إطلاق "آيفون 8"، وجود مشكلة في مستشعر بصمة الأصابع الخاص بهاتفها الجديد.



ومن المتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، الذي سيتم دعمه بجيل جديد من الشاشة اللمسية، التي تغطي الجهة الأمامية للهاتف بالكامل؛ أي أنه لا يتبقى للشركة سوى 12 أسبوعاً تقريباً لحل تلك المشكلة.



وتأمل الشركة الأمريكية أن تتمكّن من دمج مستشعر بصمة الأصابع في زر "الهوم" الموجود أسفل الشاشة، لكنها لا تزال تكافح من أجل حل تلك المشكلة.



وفي حال عدم تمكّن "أبل" من حل تلك المشكلة سريعاً، فإنها ستضطر إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن "آيفون 8" لحين إعادة تصميمه من جديد، حتى لا تكشف النقاب عنه من دون دعمه بمستشعر لبصمات الأصابع.



وكانت تقارير عديدة سابقة، أبرزها التسريبات التي نشرتها شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، قد كشفت أن "أبل" تفكر بصورة جدية في إلغاء مستشعر بصمة الأصابع، لصالح تقنية جديدة لفتح قفل الجهاز عن طريق التعرُّف على الوجه.



ولكن تلك التقنية الجديدة، قد تكون بمنزلة مشكلة جديدة للشركة، حيث إنها لم يتم اختبارها بصورة كبيرة، كما أنها ستعوّق عمل خدمات أخرى تعتمد على البصمة مثل "أبل باي" للدفع عن طريق الهاتف المحمول، خاصة أن عمل التقنية قد يكون صعباً؛ نظراً لأنه يعتمد على زوايا عديدة للوجه، وبيئة الإضاءة المحيطة بمستخدم الهاتف، وما إلى ذلك من أمور.