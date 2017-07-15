يحتوي جسم الإنسان على مرشحات طبيعية تساعد على التخلص من السموم التي تدخل عن طريق تناول الطعام والشراب، أو التعرض للعوامل المسببة للأمراض كالجراثيم والبكتيريا والفيروسات، إلا أن الجسم يحتاج في بعض الأحيان إلى بعض المساعدة للتخلص من هذه السموم.

ويقدم موقع ذا دايلي ميل مجموعة من المشروبات الطبيعية التي يمكن تناولها بشكل يومي، وتساعد الجسم على التخلص من السموم، ليستعيد نشاطه وحيويته:

1- الماء

ينصح الأطباء بشكل دائم بتناول ما بين 6-8 ليترمن الماء يومياً، ويساعد ذلك على تسريع عملية طرح السموم والفضلات عن طريق التبول.

2- الماء الدافىء مع الليمون

على الرغم من أن شرب الماء وحده يساعد بشكل كبير على تنقية الدم من السموم عن طريق التبول، إلا إن إضافة عصرة من الليمون إلى كوب من الماء الدافىء عند الصباح يسرع هذه العملية، نتيجة لاحتواء الليمون على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تفكيك السموم في الكبد.

3- عصير الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من مركبات الفلافونيد التي تحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد على تحسين عملية البلع والهضم، بالإضافة إلى حامض الستريك الذي يمتص هيدروكسيد الألمنيوم، كما يعمل الليمون على تحفيز أنزيم في الكبير يعتقد أنه يحرق السموم المسببة للسرطان.

4- الشاي الأخضر

أشارت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة الطب الوقائي الأمريكية، إلى أن تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر يومياً، يساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية وزيادة نسبة الكوليسترول المفيد في الدم.

5- عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال المشروب المفضل لدى الكثيرين، نظراً لغناه بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، فضلاً عن دوره في تخليص الجسم من السموم ويساعد على منع تلف الخلايا داخل الجسم.

6- عصير البنجر

ينصح الأطباء بتناول عصير البنجر، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية الأخرى، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على تطهير الجسم من السموم.

7- كوكتيل الفواكه

يضم كوتيل الفواكه مجموعة متنوعة من الفواكه الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، مما يجعله مشروباً مثالياً للتخلص من سموم الجسم.

8- عصير الخضار

كما هو الحال بالنسبة للفواكه، تقدم الخضروات فوائد هامة للجسم نظراً لغناها بالعناصر الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى قدرتها على طرح السموم والوقاية من العديد من الأمراض.

9- عصير الخضروات الورقية

يتفق الأطباء والباحثون على أن اللفت والقرنبيط والسبانخ هي من أفضل الخضروات التي يمكن الحصول منها على عصير مفيد للجسم.