قال الطبيب النفسي عمرو يسري، إن هناك عدة تمارين رياضية يمكن ممارستها لتهدئة الأعصاب والإقلاع عن العصبية، مثل تغيير وضع الجلوس أو الوقوف، وشرب المياه وممارسة الرياضة.

وأضاف "يسري"، في حلقة اليوم من برنامج "من نفسي" على راديو "إينرجي"، أن الكتابة تعمل على تهدئة الأشخاص وتفريغ شحنات الغضب، ناصحا الآباء بترك مساحة الكتابة لأبنائهم دون أن يسخروا منهم، لافتا إلى أن غير الموهوبين في الكتابة يمكنهم ممارستها أيضا مع قطع الأوراق، لأن المهم هو تفريغ الغضب، مشددا على أن العصبية ليست حجة أو عذر للشخص العصبي الذي يجب أن يتعلم كيف يتعامل بهدوء ويقلع عن العصبية.