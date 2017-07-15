انطلقت ليل الخميس الجمعة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، أحد أعرق المهرجانات في المنطقة العربية، بعرض «فن تونس: 60 سنة موسيقى تونسية» شارك فيه فنانون تونسيون مستعيدين المشهد الغنائي التراثي في بلدهم وعددا من الأغاني الحديثة.

وشارك في هذا العرض الذي امتد على ساعتين تسعة فنانين تونسيين أشهرهم «سلاف» ونور الدين الباجي وعدنان الشواشي وقاسم كافي، بمرافقة فرقة موسيقية وكورال فيلهارموني تونس بقيادة شادي القرفي.

واختير شعار المهرجان «فن تونس: 60 سنة موسيقى تونسية» تزامنا مع إحياء الذكرى الستين لإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.

وقدم الفنانون المشاركون في عرض الافتتاح مجموعة أغان من التراث الموسيقي التونسي لفنانين بارزين أمثال الصادق ثريا وصالح المهدوي وقدور الصرارفي والشاذلي أنور.

كما قدم بعضهم أغاني جديدة أعدت خصيصا لافتتاح المهرجان. ويقام مهرجان قرطاج الدولي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة التونسية في المسرح الروماني الأثري في مدينة قرطاج (شمال العاصمة) الذي يتسع لنحو سبعة آلاف متفرج.

وتتواصل الدورة الثالثة والخمسون من المهرجان حتى 19 أغسطس المقبل، بمشاركة مؤدين للغناء الرائج، مثل اللبنانيين راغب علامة ونانسي عجرم، والمصرية شيرين عبد الوهاب والتونسية صوفية صادق.

وأثار برنامج المهرجان انتقادات وسائل إعلام ومهتمين بالشأن الثقافي بسبب غياب الأسماء الفنية «الكبيرة». لكن مدير المهرجان مختار الرصاع أعلن في مؤتمر صحافي في 22 يونيو أن إدارة المهرجان لم تتمكن من دعوة فنانين كبار بسبب تراجع قيمة الدينار التونسي مقارنة باليورو والدولار.

ويستضيف المهرجان أيضا مغني الروك الإيطالي «زوكيرو» ومغني الراب الفرنسي «بلاك إم» ومواطنه «بوبا».