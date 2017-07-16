على الرغم من عمره الصغير إلا أن الطفل، جويل جوفين، ذي الأعوام الثلاثة من ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، مولع بالشاحنات.

وفي حادثة فريدة قام والد الطفل بالتعاون مع وكالة محلية لشركة فولفو، بتقديم هدية مميزة لابنه، حيث منحه هدية ضخمة، هي شاحنة حقيقية تم تغليفها في علبة تناسب حجمها.

هذا وأدرجت الهدية في كتاب غينيس للأرقام القياسية في فئة أكبر غلاف في العالم. حيث تم تغليف الشاحنة التي بلغ طولها 24 مترا بكاملها على نفس طريقة تغليف الألعاب. مع هذا فإن كتاب الأرقام القياسية يتطلب شروطا معينة، حيث يجب أن يفتح الغلاف شخص واحد فقط، دون استخدام أي أدوات، كما يجب إخراج الهدية من الغلاف دون تحطيمه. وقد بين الفيديو الذي التقط أن الشروط طابقت متطلبات غينيس.

أما الطفل المولع بالشاحنات فقد جلس وراء مقود الشاحنة، واستلقى على السرير الذي زودت به، وتذوق الأطعمة من ثلاجة المقصورة، حيث غادرت الشاحنة غلافها والولد جالس في مقصورتها.

يذكر أن فولفو اشتهرت بتقديم شاحناتها بشكل مميز في عام 2013، حينما استدعت الممثل، جان كلود فان دام، ليشارك في تصوير مقطع دعاية لعرباتها، حيث زاد عدد مشاهدات ذلك الفيديو على موقع يوتيوب على 86 مليون.