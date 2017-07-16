ألقت قوات الأمن المصرية، الجمعة، القبض على الرجل الذي قتل ابنه رميا بالرصاص، أمام والدته في محافظة أسيوط جنوب مصر. وكشف جريمته فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسيوط لـ"العربية.نت"، إن كاميرا مراقبة مثبتة بأحد الشوارع كشفت الجريمة التي أظهرت قيام الأب بقتل ابنه رميا بالرصاص، بعدما حاول الابن الدفاع عن والدته، مضيفا أن الأب القاتل يدعى محمد عبد الرحيم عيد إبراهيم من قرية جمريس مركز #منفلوط ويبلغ من العمر 52 عاما، وتم ضبط السلاح المستخدم في الحادث وهو "فرد خرطوش".

وكشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن الأب قتل ابنه بسبب خلافات أسرية، حيث حاول الابن الدفاع عن والدته التي كانت تقف أمام عيادة طبيب بمنطقة حي السلام بمدينة منفلوط ونشبت مشادة بين الأب وزوجته، وتدخل الابن للدفاع عن والدته، فجن جنون الأب وأطلق النار على ابنه ليرديه قتيلا على الفور ويتركه جثة هامدة ويفر هاربا.