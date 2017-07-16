من أكثر النباتات التي تستخدم على نطاق واسع في الطهي وبعض المشروبات، والقرفة عبارة عن شجرة تتميز بعمرها الطويل، وتتميز بطعمها الحلو، ورائحتها القوية التي تستهوي الكثيرين .

وعلى الرغم من فوائد القرفة المتعددة، وعلاجها للعديد من الأمراض مثل داء السكري و التخلص من الدهون الزائدة، وتسهيل عمليات الهضم، إلا ان لها بعض الاضرار على الصحة العامة، والاحتياطات التي لابد أن ندركها جيداً قبل تناول القرفة:

- يجب على المرأة الحامل الابتعاد عن تناولها طيلة فترة الحمل، حيث تسبب انقباضاً في عضلة الرحم.

- تسبب تقرحات في الجهاز الهضمي، وذلك نتيجة التهيج الذي يحدث عند تناولها للأغشية المصابة.

- تؤثر على الكلى.

- تسبب نزفاً للدم عند تناول الفتاة لها خلال فترة الدورة الشهرية.

- تسبب مضاعفات خطيرة لمن يعاني من انتفاخ الطحال .

- يجب عدم تناول القرفة كدواء لفترة تزيد عن أسبوعين .

- القرفة عشبة حارة لايجب تناولها للأطفال دون الأربع سنوات.

- تجنب شرب القرفة مع أعشاب أخرى أو مع بعض الأدوية مثل الأسبرين.

- الإكثار من شرب القرفة بكميات كبيرة خلال اليوم يسبب الإغماء.