أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن نحو ثلث سكان العالم (2.1 مليار نسمة) ليس لديهم ماء نظيف يصلح للشرب. وحسب الدراسة فإن الأمر يزداد سوءاً فيما يتعلق بالمراحيض، حيث إن ربع سكان البشر فقط (1.9 مليار نسمة) لديهم مراحيض مرتبطة بشبكة صرف صحي.

وقالت المنظمتان إن المدارس والمستشفيات في الكثير من مناطق العالم ليس بها صابون ومياه لغسل الأيدي.

مشكلة عالمية

وفي أول تقرير عالمي عن مشكلة الصرف الصحي العالمية، أوضحت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بأن مليارات الأشخاص تمكنوا من الحصول على المياه والصرف الصحي الأساسيين منذ عام 2000.

غير أنهما أشارا إلى أن هذه الخدمات لا تزال في كثير من الأحيان لا توفر المياه النظيفة، أو التخلص الصحي من النفايات البشرية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يجب ألا يكون الماء النظيف وتصريف مياه الصرف حكراً على الأغنياء وسكان المدن، مضيفاً: «جميع الدول ملزمة بالعمل على توفير هذه المياه لكل سكانها»، مشددا على أن المياه الملوثة والمخلفات التي لا يتم التخلص منها يمكن أن تتسبب في المرض والموت.

360

يتسبب سوء المرافق الصحية في انتشار أمراض المسببة للإسهال مثل الكوليرا والدوسنتاريا، فضلاً عن التهاب الكبد والتيفويد. وفي كل عام يموت أكثر من 360 ألف طفل دون الخامسة من العمر بسبب الإسهال.