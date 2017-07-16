قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد بعد قضاء العقوبة على إمام مسجد، بتهمة التحرش بسيدة.

وفي تفاصيل القصة، استدعى مقيم عربي إمام مسجد من أجل قراءة قرآن على زوجته التي تعاني من بعض المشكلات النفسية، فحضر الإمام إلى منزل الأسرة الواقع في بر دبي من أجل علاج السيدة.

وعندما خرج الزوج إلى دورة المياه، استغل الإمام اختلاءه بزوجته وتحرش بها.

وبحسب موقع آراء، أفادت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بدأ يقرأ عليها بعض الآيات كما اتفق مع زوجها، وحين توجه الأخير إلى الحمام بادر المتهم إلى “تحسس ظهرها ورقبتها وأماكن أخرى من جسدها”، ما أصابها بصدمة كبيرة، فصرخت فيه، وحضر زوجها سريعًا فأخبرته بما حدث، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

ونفى المتهم في التحقيقات تعمده التحرش بالمرأة، مشيراً إلى أنه كان يقرأ عليها بطريقة عادية، كما نفى التهمة أمام محكمة الجنايات، غير أن هيئة المحكمة أدانته، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد.

ويبلغ المتهم من العمر 53 عاماً، ووجهت له تهمة هتك العرض بالإكراه بحق المرأة التي تبلغ من العمر 40 عاماً.