«باعتقادي هذه نتيجة طبيعية مع شيء من الحظ»

الممثلة ميشيل كيغان تعلق على كسبها أكثر من مليون جنيه استرليني، بعد انسحابها قبل 3 سنوات، من برنامج «كورونيشن ستريت» التلفزيوني، وتعزو ذلك إلى جهودها المضنية التي بذلتها في عملها مما أتاح لها الفوز بالعديد من الجوائز بعد ذلك.