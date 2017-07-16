«هي تحب إقناعه بضرورة الاكتفاء بامرأة واحدة، وعدم سعيه للشهرة بأي ثمن»
تعليق للصحافة بعد أن بدأت المغنية والممثلة البريطانية ريتا أورا علاقة رومانسية هادئة مع تيرون ابن عضو فرقة «رولينغ ستون» الاسطوري روني وود.
«لم يكن المقصود توجيه أي إهانة إليها»
مجلة «فوغ» تعتذر بعد أن جرى انتقادها لقولها: ليس هناك اختلاف في الجنس بينهما، وذلك بعد أن نشرت صورة لعارضة الأزياء جيجي حديد والمغني زين مالك وقد ظهر كل منهما وهو يرتدي ملابس الآخر.
«باعتقادي هذه نتيجة طبيعية مع شيء من الحظ»
الممثلة ميشيل كيغان تعلق على كسبها أكثر من مليون جنيه استرليني، بعد انسحابها قبل 3 سنوات، من برنامج «كورونيشن ستريت» التلفزيوني، وتعزو ذلك إلى جهودها المضنية التي بذلتها في عملها مما أتاح لها الفوز بالعديد من الجوائز بعد ذلك.
«كدت أفقد عقلي»
نجمة السينما نيكول كيدمان (50 سنة) تكشف أنها تضايقت جدا لنشر مجلة «لايف» صورا غير لائقة لها على الرغم من ان غلاف المجلة حمل صورة جميلة لها.
«ألا تستطيعون شراء ملابس جديدة له؟!»
تساؤل للصحافة البريطانية بعد ان ارتدى رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون نفس الملابس لحضور حفلين مختلفين في شهر واحد.