تبدأ في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط اليوم ظاهرة موسمية ترتفع معها درجات الحرارة، والتي تعرف باسم «جمرة القيظ». وهذه الظاهرة تشهدها أجواء مناخية أيضا في مناطق عربية أخرى من بينها السعودية والعراق وليبيا والجزائر، وهي المناطق الأكثر حرارة في العالم.



وظاهرة «جمرة القيظ» في منطقة الشرق الأوسط فترة انتقالية مدتها 52 يوما، تبدأ من منتصف يوليو وتمتد حتى نهاية أغسطس تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها وتصل إلى 50 مئوية في الظل وتتجاوز 70 تحت أشعة الشمس.



وتتسم هذه الظاهرة الموسمية بشدة لسع الشمس وحمو الأرض وارتفاع الرطوبة على السواحل، وشدة هبوب رياح السموم، وخلالها يستمر الحر لساعات متأخرة من الليل.



ويقسم الفلكيون ظاهرة «جمرة القيظ» إلى 3 مراحل، هي: الجوزاء، وفيها تبلغ حرارة الجو مستويات قياسية، تليها المرحلة الثانية، وهي: المرزم، وأخير الكليبين.



ويقول الفلكيون إن هذه الظاهرة تعمل على تلوين ثمار التمر وتظهر بواكيره، حيث تمر عملية نضح التمر بثلاث مراحل: بصباغ اللون وأوسطها طباخ التمر وآخرها جداد النخل، وفي هذه المرحلة الأخيرة تبلغ الحرارة ذروتها.



والسبب العلمي لـ «جمرة القيظ» هو منخفض الهند الموسمي الذي يزداد نشاطه خلال هذه الفترة، ويمتد إلى بحر قزوين وصحراء إيران ويحتبس في جبال زاجروس، ثم يتحول إلى تيارات هوائية ساخنة تجتاح العراق والكويت والسعودية، وهو ما استدعى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في السعودية من ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق.