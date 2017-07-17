ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، الجمعة، لعملية انتشال طفل من أسفل أنقاض مبنى متهدم.

وأسفرت غارات جوية استهدفت عين ترما بسوريا عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.



ونجحت قوات الدفاع المدني المعروفة باسم " الخوذ_البيضاء" في إنقاذ الطفل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الموت.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى بعد القصف تصاعد الدخان ومباني مدمرة وأشخاصا يتلقون العلاج في مستشفى ميداني.

ورجح المرصد أن يرتفع عدد الضحايا، قائلاً إنها أكبر مذبحة ترتكبها الطائرات الحربية في #الغوطة_الشرقية منذ 4 أبريل الماضي حين استهدف الطيران الحربي مدينة "سقبا" وقتل 18 شخصاً.