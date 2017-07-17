هذا الرجل يعمل في تلك الوظيفة اليومية الغريبة منذ العام 1985 بعد وقت قصير من حصوله على وظيفة كحارس أمن في منتجع في "جي بي جولدن بيتش" في تشيناي بالهند.

يعمل المواطن الهندي، عبدالعزيز (54 عامًا)، بوظيفة غريبة جدًا، حيث عمل كتمثال حيّ على مدى 3 عقود.

وفي إطار وظيفته، يقف عبدالعزيز بثبات لمدة 6 ساعات في اليوم، ويقاوم محاولات الناس لجعله يتحرك أو يبتسم أو أن يتحرك أي حركة خفيفة أو إظهار أي شيء يثبت أنه كائن حي.

بدأ عبدالعزيز المعروف باسم رجل تمثال الهند، عمله في تلك الوظيفة اليومية منذ العام 1985 بعد وقت قصير من حصوله على وظيفة كحارس أمن في منتجع في “جي بي جولدن بيتش” في تشيناي بالهند.

ووفقاً لمجلة “أوديتي سينترال” الهندية، كان رئيسه قد سافر مؤخرًا إلى المملكة المتحدة، حيث كان منبهرًا جدًا بالحرس الملكي خارج قصر باكنغهام، الذين يقفون كالتماثيل، وأراد أن يفعل شيئًا مماثلاً في الهند.

وقام بإخضاع الحراس لتدريب مدته 3 أشهر، حيث يجلسون بثبات دون حركة لمدة 4 ساعات، فيما لم يسمح لهم بالتحدث أو الابتسامة، أو تناول الطعام، أو الشراب، أو حتى التخلص من الذبابة إذا كانت تحوم حول وجوههم.

وفي نهاية المطاف، أثبت عبد العزيز، أنه الأفضل في تلك المجموعة، وبناء عليه حصل على الوظيفة الغريبة.

وقال رجل تمثال الهند لوسائل الإعلام: “في البداية لم أتقبل الفكرة، ولكن لم يكن لدي الشجاعة لأقول لأرباب العمل لا، حيث كنت أخشى الإقالة”.

ومن ثم وافق على العمل، كتمثال حي لمدة 6 ساعات في اليوم، مع مقاومة محاولات زوار المنتجع لجعله يبتسم أو يتحرك، وبالفعل فعل ذلك بجدارة لمدة 32 عامًا.

وقال رجل تمثال الهند لوسائل الإعلام: “في البداية لم أتقبل الفكرة، ولكن لم يكن لدي الشجاعة لأقول لأرباب العمل لا، حيث كنت أخشى الإقالة”.

ومن ثم وافق على العمل، كتمثال حي لمدة 6 ساعات في اليوم، مع مقاومة محاولات زوار المنتجع لجعله يبتسم أو يتحرك، وبالفعل فعل ذلك بجدارة لمدة 32 عامًا.

حتى الحرس الملكي الشهير في قصر باكنغهام، تتغير مناوباتهم كل ساعتين، بينما يقضي عبدالعزيز 6 ساعات يوميًا في ثبات تام دون حركة، لذلك عليه التعويض بطريقة أو بأخرى وهو يحاول التحرك قدر المستطاع في وقت فراغه ويأكل فقط الطعام الصحي المطبوخ في المنزل للحفاظ على لياقته البدنية، لكنه يدّعي أن اليوغا كانت أكبر وسيلة ساعدته سواء كممارسة بدنية، أو كطريقة للحفاظ على تركيزه عندما يصبح تمثالاً.

وخلال الـ32 عامًا التي عمل فيها عبدالعزيز كرجل تمثال، أصبح من المشاهير نوعًا ما ليس فقط في الهند، ولكن أيضًا في بلدان آسيوية أخرى مثل سنغافورة أو ماليزيا، وقد جاء العديد من مشاهير بوليوود إلى “تشيناي” لمشاهدته أثناء العمل مباشرة، ومحاولة جعله يتحرك، ولكن لم تنجح أي من تلك المحاولات.

كيف يعتبر العمل كتمثال مربحًا؟

ليس مربحًا بذلك القدر، حيث اتضح أن عبد العزيز يجني حوالي 10 آلاف روبية شهريًا (155 دولارًا)، وهو ما يكفي لدعم أسرته، ولكن بالتأكيد لا يكفي لتشجيع أولاده على اتباع خطاه، فهي وظيفة مرهقة ومجهدة جدًا للجسم.



ويفكر عبدالعزيز في التقاعد قريبًا، وقد بدأ بالفعل بتدريب شخص ليحل محله، فمن بين 5 مرشحين، أثبت واحد فقط أنه لديه المقومات اللازمة ليكون خليفة أفضل تمثال حي في العالم، وهو يتعلم الآن الفروق الدقيقة في العمل.

ويقول الرجل التمثال: “على الرغم من كل المشقات والمشاكل الصحية، إلا أنني أحب وظيفتي، وأنا ممتن للناس من أجل الحب والاحترام الذي أغدقوه عليّ”. وأضاف: “عندما يحين الوقت، أريد أن أموت وأنا أؤدي دور التمثال”.