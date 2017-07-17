استضاف المركز الثقافي الكوري، جمعًا من رواده في تجربة للتعرف على طقوس الشاي التقليدي في كوريا، التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي.

قدم مدير المركز الثقافي الكوري، الدكتور بارك جاي يانج، شرحًا وافيًا حول الأنواع والفوائد الصحية للشاي الكوري، بحسب فصول السنة.

أشار إلى أن الشاي الكوري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ الطب الآسيوي التي تقول إن الطعام والدواء متداخلان، وأن الطعام الجيد يمكن أن يكون بمفرده دواءً جيدًا للإنسان، منوهًا إلى أن الشاي الكوري يعتمد بالأساس على خليط متنوع من أوراق الشاي والفواكه وثمار الأزهار والحبوب وبراعم وجذور النبات، إضافة إلى الجنسينج والإضافات الطبية.

وأضاف، أنه أنه بقدر تنوع الشاي الكوري تتنوع الفوائد الطبية والصحية له، وقد استمتع المشاركون بتجربة ثقافة الشاي الكوري بداية من مرحلة التحضير وانتهاءً بتناوله.