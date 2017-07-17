مع موجة انتشار تطبيقات التجسس على الهواتف المحمولة، تسارع العديد من السيدات للتلصص على هواتف أزواجهن ومحاولة اكتشاف من يتحدث معهم، والاتصالات التي ترد على هاتفهم، ولكن لسوء الحظ أصبح تأمين الهواتف ضد التجسس أكثر سهولة من ذي قبل، خاصة مع ظهور تطبيقات متجددة وبرامج للحماية ضد الاختراق الإلكتروني.



وباختفاء التجسس الإلكتروني، لم يعد هناك سبيلا لاكتشاف خيانة زوجك سواء بالعودة للطريقة القديمة، أو "الحاسة السادسة" التى تتمتع بها كل سيدة، ولكن لتصبح استنتاجاتك دقيقة يشير علم لبعض العلامات التى تطرأ على الزوج وتكون دليلاً واضحاً على الخيانة.



1- انتبهي للكلمات التي يستخدمها:



أوضحت دراسة جديدة أجراها الباحث "جيمس دبليو بينبرك" بجامعة "ميثودي الجنوبية " بالولايات المتحدة أن العلم لا يمكن له أن يكتشف ما إن كان زوجك يخونك أم لا، لكن توجد بعض العلامات التي قد تطرأ على سلوكه، وتكون مؤشراً على خيانته.



وأضاف الباحث أن بعض الرجال يميلون لاستخدام كلمات بعينها بكثرة تشير لرغبتهم في إنهاء العلاقة أو أنهم على علاقة بأخرى، مثل أكره أو لا أفضل ذلك، أو أرحل وأذهب بينما يقل استخدامهم لكلمات مثل أنا أو أعتقد أو أفكر في ذلك.



2- انصتي إلى نغمة صوته:



كشفت دراسة كندية جديدة أن الرجال الذين تربطهم علاقة بأخرى يميلون للحديث بهدوء مع زوجاتهم كما تنخفض نغمة صوتهم وخاصة عند لفظ بعض الكلمات التي تحتوي على حرف كالخاء.



3- راقبي استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي:



إذا كان زوجك يقضي الكثير من وقته على مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من الحديث معك، فمن المحتمل أنه ينفصل عنكِ قريباً، فقد أظهرت دراسة جديدة أن مدمني مواقع التواصل الاجتماعي من الرجال، يزيد احتمالات انفصالهم عن شريكاتهم أو خيانتهم مع أخرى.



4- لاحظي التغير في تصرفاته:



إذا كانت تربطكما علاقة منذ وقت طويل، فسيكون من السهل أن تكتشفي التغييرات في سلوكه بسهولة، ويظهر ذلك على خياراته في الطعام، وردود فعله على المشكلات والمفاجآت، وأضافت الباحثة "ليليان جلوس" أن التعبيرات الجسدية يمكن أن تتحول لمؤشر واضح يكشف عن الشعور بالتوتر والإرتباك والضغط النفسي الذي يولده الإحساس بتأنيب الضمير والخوف من افتضاح أمره.

5- إرتباكه الدائم:

ستلاحظين عليه الشعور بالإرتباك والتوتر أو تكرار كلامك وطلبك إذا سألتيه عما يفعله أو طلبتي منه تفقد هاتفه الخلوي.