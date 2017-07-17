بطريقة غريبة وبشعة، أقدم مصري على التخلص من زوجته مستخدمًا مبيدًا حشريًا، لترقد جثة هامدة، مستغلًا في ذلك مرضها ومعاناتها الدائمة من حساسية الصدر، ليقتلها بأسلوب سهل دون معاناة، ودون اللجوء إلى سفك الدماء.

وقررت النيابة العامة حبس الزوج 35 يومًا على ذمة القضية، بعد اتهامه بقتل زوجته، والانتهاء من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث برفقة رجال الأمن والبحث الجنائي وبدء التحقيق في الواقعة.

وبدأت الجريمة في محافظة القليوبية ببلاغ إلى قسم شرطة قليوب يفيد بمقتل زوجة في العقد الثالث من العمر، بعد العثور على جثتها ملقاة على سرير غرفة نومها، لينتقل رجال الأمن إلى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة والتحريات والتحقيقات مع المتهم بعد ضبطه، قيام الزوج برش مبيد حشري بشكل مكثف على وجه زوجته، مستغلًا معاناتها من حساسية الصدر وعدم قدرتها على مقاومة مثل هذه الروائح، بعد أن حاول خنقها باليد وفشله في ذلك، ليلجأ إلى المبيد لتنفيذ جريمته بكل سهولة.

وقال الزوج في التحقيقات إنه دائم الخلاف مع زوجته، مشيرًا إلى معاناتها من مرض نفسي خلال الفترة الأخيرة كان سببًا في الخلاف المستمر، إلى أن نشبت مشاجرة بينهما تطورت حتى حاول قتلها خنقًا من الرقبة، إلا أنه فشل، ليستغل مرضها في قتلها بالمبيد الحشري.

وأثبتت المعلومات والتحقيقات أن المتهم استخدم المبيد الحشري، للتغطية على قيامه بارتكاب الجريمة، معتقدًا إمكانية إصدار تقرير طبي يفيد بوفاتها نتيجة استنشاق المبيد بشكل طبيعي أثناء وجوده خارج المنزل.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الزوجة، بعد أن قررت عرضها على الطب الشرعي الذي أعد تقريره بشأن الحالة الطبية، ليتم حبس الزوج على ذمة القضية.