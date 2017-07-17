«أعمالي الدرامية لا تعجب عيالي»
الفنانة المصرية صابرين متحدثة في حوار فني عن أعمالها الأهم في مشوارها الفني، مؤكدة ان دورها في مسلسل «الجماعة 2» في دور زينب الغزالي كان عودة حقيقية للأدوار الجادة مثل مسلسل أم كلثوم، وقالت ضاحكة ان اولادها كثيرا ما ينتقدونها، ولا تعجبهم أدوارها بالإجمال.
«من الواضح أنها تبالغ في تقديرها لمواهبها»
أصدقاء لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام بعد أن أعلنت زوجته فيكتوريا، التي تعمل مصممة للأزياء الآن، أنها هي من صمم أحدث سيارة رينج روفر له.
«من الأفضل لكم عدم اختبارنا»
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يهدد بإبادة الولايات المتحدة بضربة واحدة إذا فرضت الأمم المتحدة عقوبات على بلاده بشأن تجاربها النووية.
«أعيش مع المأساة كل يوم»
المذيع الإنجليزي اللامع والمليونير كيلسي غرامر (62 سنة) وهو يتحدث عن المآسي التي مر بها بخسارته 4 من أفراد أسرته في ظروف مخيفة عندما مات والده على أيدي اللصوص في بيته وتم اغتصاب شقيقته وقتلها ثم موت شقيقيه بعد أن تعرضا لهجوم قرش شرس في البحر.
«هل يمكن لحياته الغرامية السابقة أن تقف حائلا دون وصوله إلى 10 داوننغ ستريت؟»
تساؤل يطرحه فريزر نيلسون، رئيس تحرير مجلة «سبيكتيتر»، بعد أن لاحظ سعي وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون لمنصب رئاسة الحكومة.
«كُنتِ الضوء الذي أنار لي طريق حياتي»
ريو فيرديناند، كابتن المنتخب الإنجليزي سابقا، يرثي أمه التي ماتت بعد ان وقفت بجانبه ورعته بحنان خلال فترة موت زوجته بالسرطان.
«شيء مخيب للآمال ومثير للشعور بالكآبة»
النجمة إيزابيل كورنش خلال تحدثها عن الصعوبات التي واجهتها في عالم التمثيل قبل ان تحصل على دور رئيسي في المسلسل التلفزيوني «مارفيل سوبر هيروز».