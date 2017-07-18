وجد الجراحون 27 عدسة لاصقة عالقة في عين امرأة أثناء إعدادها لجراحة في عينها.

وكانت هذه العدسات الموجودة في عين المريضة البالغة من العمر 67 عاماً، تسبب لها انزعاجاً لأنها ببساطة تسبب جفاف العين والشيخوخة.

ويشار الى أن هذه الحادثة وقعت في تشرين الثاني من العام الماضي إلا أنه في الوقت الحالي تمّ التحدث عنها في المجلة الطبية البريطانية.

وقال روبال مورجاريا، طبيب عيون متخصص كان من بين العاملين في القضية في مستشفى سوليهول بالقرب من برمنغهام، إنهم لم يشاهدوا مثل هذه الحالة من قبل.

وقد اكتشف أخصائيو العيون بداية وجود 17 عدسة، وبعد إجراء الفحوصات اكتشفوا وجود 10 عدسات أخرى عالقة في العين.

وقالت المريضة إنها كانت ترتدي العدسات اللاصقة شهريا لمدة 35 عاماً ولكنها لم تكن تزور الطبيب بانتظام.