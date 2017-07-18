يعتبر أول 10 دقائق في العمل أهم اللحظات المهنية التي يجب عليك الانتباه لها، فالكل يسعى إلى النجاح وليس الكل يدركه، إلا أن الأشخاص الناجحين والأكثر إنتاجية يحافظون على القيام ببعض الأمور الهامة في بداية يوم العمل.

تعمل هذه الأمور على تحسين المزاج وتنشيط الذهن وإعداده للعمل بأفضل صورة، فداوم عليها يومياً، إذا كنت تريد تحقيق مزيد من النجاح.



1- اكتب ثلاثة أشياء تشعرك بالامتنان



في دراسة أجريت في جامعة ميامي، وُجد أن الأشخاص الذين يحتفظون بمفكرة صغيرة لتدوين الأشياء الذين يشعرون بالفضل والامتنان تجاها يكونون أكثر سعادةً وإنتاجاً، لأن تذكر هذا الشعور يؤدي إلى زيادة التحفيز والحماس والتصميم والتفاؤل، بينما يعمل على تقليل الإحساس بالاكتئاب والتوتر، ما يدفع هؤلاء الأشخاص للميل إلى مساعدة الآخرين وإحراز مزيد من التقدم تجاه تحقيق أهدافهم الشخصية.



2- نظّف مكتبك ونظّمه



تأتي الفوضي وسوء التنظيم على رأس الأخطاء التي تقلل الإنتاجية، فإذا كنت تتشتت وتهرول في كل مرة تريد فيها قلما أو مفكرة أو وثيقة مهمة، فهذا يضيع عليك وقتا طويلا، فمن الأفضل إذن أن تأخذ دقيقة قبل البدء في العمل لتنظيف المكتب وترتيب الأدوات الصغيرة عليه وتنظيم الورق والوثائق، وتأكد أن كل شيء موضوع في مكانه الطبيعي.



3- تواصل مع زملائك



حافظ على بدء يومك العملي بالتواصل مع زملائك في العمل ولو بكلمة "صباح الخير"، واعلم أن من الأمور الهامة لزيادة الإنتاجية أن تعلم متى توجه سؤالا وإلى ن توجهه، فمحاولة القيام بكل شيء وحل كل المشاكل بمفردك ستعطلك كثيرا، ولهذا عليك أن تحافظ على علاقات متينة مع زملاء العمل، فالأشخاص الأكثر إنتاجية يعرفون إلى أي مدى هذا الأمر حيوي، ولذلك يقضون بضع دقائق قبل بدء العمل في بناء هذه العلاقة.



4- دوّن أهم 3 أهداف لك في اليوم



عادة ما يقوم الأشخاص الناجحون بتدوين أهم ثلاثة أمور إذا تمت سيكون اليوم ناجحا، فهذا يجعلهم يركزون على المسائل والأهداف الكبرى بدلا من التشتت بظروف العمل والكتب دائم الحركة.



5- راجع قائمة الأولويات



بعد تدوين أهدافك لليوم، تأكد من أنها تتماشى مع قائمة أولوياتك بعيدة المدى؛ لأن هذا يساعدك أكثر على التركيز على الأمور الأهم ويسهل تنظيم اليوم بشكل أفضل ويحدد لك بدقة المهام التي ينبغي عليك القيام بها.



6- اقرأ اقتباسا ملهماً



قبل البدء في العمل، قم بشحن طاقتك الإيجابية بكلمات من الحكمة والنجاح والإنتاجية، لذلك داوم على مطالعة كتب أو مقالات الأشخاص الناجحين من قبلك واستلهم قصصهم دائما.



حافظ على هذه القائمة القصيرة من العادات الحسنة للأشخاص الأكثر إنتاجية ونجاحا، والتي لا تأخذ أكثر من 10 دقائق؛ حتى تستطيع تحقيق أهدافك الشخصية والمهنية.