توفي طفلٌ أميركي في السنة الأولى من عمره، بعدما علق داخل سيارة أهله لساعتين اثنتين، في درجة حرارة مرتفعة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل خايدن كان سيكمل السنتين من عمره، في أغسطس المقبل.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية فلوريدا، إنه لم تتضح بعد الطريقة التي دخل بها الطفل إلى سيارة والده المركونة بجانب البيت في مدينة دلراي بيتش، بولاية فلوريدا.

وذكر أحد أقارب الضحية أن بطارية السيارة وهي من طراز "بي إم دبليو"، كانت منتهية.

وجرى نقل الطفل إلى المستشفى عقب العثور عليه مغمى عليه في السيارة، لكن الطاقم الطبي أكد وفاته على الفور.

وقال شقيق الضحية إن خايدن كان لطيفا، مبديا تأثره بالوفاة التي فاجأت العائلة.