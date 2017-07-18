يحاول الفنان الماهر دوماً أن يطور من أدواته مستخدماً خامات مختلفة، فبدلاً عن استخدام الأقلام للرسم، ابتكر فنان موهوب طريقة جديدة للرسم على الأقلام نفسها، محولاً "دستة" أقلام رخيصة إلى لوحات ثنائية الوجه تتميز بالدقة والجمال.

وبحسب موقع " INSIDER"، يفضل "باشر سلطاني" الكندي ذا الأصوال الأفغانية رسم مشاهير هوليوود، والشخصيات الكرتونية المعروفة من أمثال "سبونج بوب"، و"الرجل الوطواط" الذي تتغير صورته إلى "الجوكر".

وأوضح " سلطاني"، أن الفكرة جاءته من فيلم الرجل الوطواط "The dark knight"، لتكون بداية لسلسلة من اللوحات الرائعة، والمستوحاة من أفلام "Fight Club"، و "Breaking Bad".