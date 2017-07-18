«هذا الزمن لا مكان فيه للضعفاء»

الممثلة المصرية غادة عبدالرازق موجهة رسالة لمنتقديها، قالت فيها: لا تكن هشا فتسقطك أي ضربة ولا تضعفك أي صدمة او فشل يعقدك ولا أي خطأ يقتلك.. كن قويا فلا مكان للضعفاء في هذا الكون، وهذا رد على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بعد الفيديو المسيء الذي بثته من غرفة نومها بملابس غير لائقة، وقد اعترفت بأنها أخطأت، غير انها لم تسلم حتى اللحظة من استياء الكثيرين.