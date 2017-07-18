أوقف جمهور مهرجان محافظة المهدية بوسط شرق تونس حفل مغني الراب الشهير «كلاي بي بي جي» مساء أمس بسبب أدائه أغاني اعتبروها مهينة ومسيئة لقوات الأمن.

وخلال الحفل انسحبت عناصر الشرطة التي كانت موجودة لتأمينه، تعبيرا عن غضبهم وسخطهم من محتوى هذه الأغاني، معتبرين أن هذا الفنان تعمد استفزاز الأمنيين من دون مراعاة لمشاعرهم وتقدير دورهم الذي يقومون به. وتعاطف الحاضرون في الحفل مع موقف رجال الأمن وقاموا باعتلاء المسرح والاحتجاج على مغني الراب وعلى أغانيه، ووجهوا له وابلا من الشتائم، مما دفعه إلى الانسحاب ليتوقف الحفل.

وقال أحد الحاضرين: إنه «وجب على هذا الفنان احترام عناصر الأمن التي تركت عائلاتها وجاءت لتأمينه وتأمين حفله حتى النهاية حتى يضمن احترام الناس له، وتقدير رموز الأمن والأمان في البلاد».