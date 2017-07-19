قضت المحكمة العامة في جدة بإكمال طلب التنفيذ ضد رجل أعمال سعودي، وألزمته بدفع 70 مليون ريال لصالح فتاة عشرينية عرفت اعلاميًا بفتاة “الوهم”.

وأكد مصدر قضائي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال إجراءات التنفيذ، وتخيير رجل الأعمال بين العودة للسجن، أو دفع المبلغ.

وأصدرت المحكمة حكمها الذي ألغى الحكم السابق الذي تضمن إيقاف تنفيذ الشيك، وإطلاق سراح رجل الأعمال حتى النظر في الدعوى التي قدمها.

ونص حكم المحكمة على “رجعت عن قراري السابق، وحكمت بإكمال التنفيذ على رجل الأعمال”، وفقًا لـ “عين اليوم”.

الجدير بالذكر أن الجهات المختصة في جدة أوقفت رجل أعمال سعودي، حرر شيكاً بقيمة 70 مليون ريال لصالح “فتاة الوهم”، وصدر بحقه حكم تنفيذي يلزمه بدفع المبلغ كاملاً بعد صدور حبس تنفيذي ضده حتى يتم سداد المبلغ.ورفع رجل الأعمال دعوى عاجلة أمام المحكمة العامة بجدة يطالب فيها بوقف إجراءات التنفيذ، وتقديم طعونه في الشيك.