حذر مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية البريطاني Action Fraud من انتشار رسالة على تطبيق واتساب الشهير تستهدف سرقة بيانات الحساب البنكي للمستخدم ومن ثم سرقة الأموال بسهولة.



وأوضح المركز أن الرسالة التي يبعثها المحتالون لضحاياهم تختتم بتوقيع "فريق عمل واتساب"، وتتحايل الرسالة على المستخدم للكشف عن تفاصيل بيانات حسابه البنكي، وعرض المركز نص الرسالة لتحذير المستخدمين منها، وهي كالتالي:

تشير سجلاتنا إلى أن استخدامك لهذه النسخة من تطبيق واتساب قد تجاوزت مدة عام كامل، وبذلك تكون انتهت فترة الاستخدام التجريبي، نحيطكم علما بأنه لن يمكنكم الاستمتاع بالخدمة مجانا، ولمواصلة الاستخدام دون انقطاع، يمكنكم التفضل بالاشتراك في إحدى الفترات المتاحة لدينا.



ويرسل المحتالون رابط يطلب من المستخدم تسجيل الدخول برقم الهاتف وتحديث بيانات حسابه البنكي، وعلى الرغم من أن هذه الرسالة الخادعة ترسل إلى المستخدمين في بريطانيا إلا أنه من الممكن أن تنتشر إلى مختلف أنحاء العالم.