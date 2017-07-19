مع تزايد أعداد المستخدمين على الشبكة الاجتماعية إنستغرام، أصبحت ساحة عامة للمتابعة ومراقبة الغير، ومعرفة أخبارهم والأماكن التي يذهبون إليها، وذلك قد يكون مع أشخاص تعرفهم أو لا تعرفهم، لذلك عليك دائمًا التأكد من ألا يتم كشفك خلال متابعتك للآخرين.

مسح سجل البحث

حاول دائمًا أن تمسح كل ما تقوم بالبحث عنه أولًا بأول، وخاصة المستخدمين الذين تقوم بمتابعتهم، ولكي تقوم بذلك سيكون عليك فتح حسابك ومن ثم التوجه إلى الإعدادات، وهناك ستجد خيار مسح سجل البحث “Clear Search History”.

إخفاء المقترحات

قائمة الاقتراحات على انستغرام تعكس نوعية الاهتمامات التي تثير انتباهك سواء من حيث الموضوعات “Hashtags”، أو من حيث الأشخاص الذين تتابعهم وتبحث عنهم كثيرًا، لذلك سيتوجب عليك إخفاء الحسابات التي تتابعها في صمت دون عمل “Follow” لها من قائمة الحسابات المقترح لك متابعتها من خوارزمية إنستغرام.

التحكم في المنشورات المقترحة

نفس الفكرة السابقة، في حال ظهرت لك منشورات من أشخاص تتابعهم بصمت، قم بالتوجه إلى إعدادات المنشور واضغط على خيار إظهار عدد أقل من مثل تلك المنشورة من هذا الشخص.