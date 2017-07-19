سرق شاب بريطاني الأضواء في حفل موسيقي أقيم بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وذلك بعد أن وصل إلى الحفل بطريقة استعراضية في أسطول من السيارات الفاخرة.

ووصل زين كاياني (16 عاماً) إلى المدرسة جنباً إلى جنب مع مخرج لأغاني الهيب هوب، ضمن اسطول مكون من 6 سيارات فاخرة، من بينها سيارة رولز رويس يصل سعرها إلى 500 الف جنيه استرليني (650 ألف دولار)، حصل عليها كهدية في عيد ميلاده من شقيقه.

وتم تصوير الرحلة من منزل زين إلى المدرسة، من قبل شركة إنتاج متخصصة، مع مجموعة ضخمة من الكاميرات وأجهزة الصوت والقنابل الدخانية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وظهر زين في الفيديو، مرتدياً بدلة أنيقة، وراح يتبختر في مشيته كالمشاهير. ويقول زين "حفلة التخرج هي مناسبة تأتي مرة واحدة في العمر، وأردت أن تكون هذه الحفلة مميزة، لذلك صممت كل شيء بطريقة مختلفة".

وأضاف "ركبت ثلاث سيارات خلال تصوير الفيديو، مازيراتي وميتسوبيشي إيفو ورولرز رويس، وأنا سعيد جداً لهذه التجربة المميزة، فأنا أملك شغفاً كبيراً بالسيارات الفاخرة".