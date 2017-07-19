«انتظروني في مارلين مونرو»
الفنانة المصرية الاستعراضية شيريهان التي تعود إلى الأضواء قريبا وذلك من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «مارلين مونرو»، وقد تم الانتهاء من تصميم الديكورات الخاصة بها، ومن المقرر افتتاح أول عروضها قريبا.
تحضيرات مكثفة بدأتها الفنانة شريهان استعدادا للعرض المسرحي «مارلين مونرو» الذي يشهد عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، وهو عرض ضمن مجموعة من العروض الاستعراضية لشخصيات مشهورة تصل إلى 13 عرضا، يكتبها السيناريست مدحت العدل.
«من أكرمك فأكرمه»
الفنان الاماراتي حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب جملتين لمحبيه قال فيهما «من أكرمك فأكرمه.. ومن استخف بك فأكرم نفسك بالبعد عنه»، وذلك من دون ان يشير من قريب او بعيد إلى من يقصد بهذه الكلمة.
وكان الجسمي قد طرح مؤخرا أغنية «الطيب» عبر قناته الرسمية على احد مواقع الإنترنت بمناسبة عيد الفطر، وهي من ألحانه وكلمات واحد، وتوزيع رأفت.
«ينبغي ألا نفرش البساط الأحمر له، وألا يحظى بزيارة رسمية للمملكة المتحدة»
رئيس بلدية لندن صديق خان يجدد حربه الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب قبل زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية، ومن المفارقة أنه على الرغم من توجيه المملكة المتحدة الدعوة لترامب إلا أن كلا الجانبين فشلا في تحديد موعد الزيارة وسط تقارير تفيد بأن ترامب ربما أجلها بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الضخمة ضدها.
«كان علي أن أقرص نفسي كي أتأكد من حقيقة ما يجري»
لاعب رياضة الجمباز الأولمبي ماكس ويتلوك وهو يتحدث بحرارة حول زواجه من فتاة أحلام طفولته ليا هيكتون.
«هي تستحق أكثر»
أليسون بوشوف الكاتبة المتخصصة بشؤون نجوم الفن والسينما بصحيفة «ديلي ميل» متحدثة عن النجمة نعومي كامبل حيث قالت: عندما يتعلق الأمر بالحب فإن عارضة الأزياء السوبر نعومي كامبل تستحق أكثر من مجرد رجل يساوي ثروتها البالغة 45 مليون جنيه استرليني.
«لا، لا أقول إنه مخادع محترف»
جورجيا لي كانتويل، نجمة برنامج «بيغ برذر» تتراجع عن كلامها حول صديقها جامي جيويت بعد انتقاد أمه لها ووصفها بالكاذبة.