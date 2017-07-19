ذكرت جامعة يورخ ان قسم هندسة المواد الوظيفية توصلوا إلى إنتاج قلب ناعم ومرن من مادة السيليكون يعمل مثل القلب البشري تماما.



وأثبت القلب السيليكوني في المختبر فاعلية عالية في العمل محل القلب الحقيقي.

واستخدم الباحث نيكولاس كورس، بالتعاون مع البروفيسور فيندلين شتارك، رئيس قسم هندسة المواد الوظيفية في جامعة زيورخ، جهاز الاستنساخ الثلاثي الابعاد (المجسم) في إنتاج القلب السيليكوني النابض.

وذكر كورس ان القلب السيليكوني النابض يتجاوز كافة نقاط ضعف القلوب الصناعية السائدة حاليا في عالم الطب.



فهذه القلوب تستخدم ميكانيكية معينة في عملها بسبب صلابة جدرانها وعدم قدرتها على النبض، وهي آلية قد تتعرض للتوقف أو التراجع أو الضرر.



ثم تأتي مشكلة تقبل جسم المريض للقلب، ويلي ذلك حجم ووزن القلب الاصطناعي الذي يرهق جسم المريض.



وهناك قلوب ذات أحجام كبيرة لاتتناسب مع حجم جسم طفل يحتاج إلى قلب بسبب تشوهات معينة فيه.