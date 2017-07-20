وجدت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسها غير قادرة على مغادرة المنزل بعد تعرضها لأقسى عملية سرقة من قبل لص "بلا قلب".



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الفتاة البالغة من العمر 5 سنوات كانت تعتمد في كل تحركاتها على كرسيها الكهربائي، الذي تصل قيمته إلى 10 آلاف دولار.

وأضافت أن والدتها مارغريت موتامبارا تفاجأت صباح الأحد بتخريب سيارتها وباختفاء كرسي ابنتها المتحرك.

وقالت أمها، المنحدرة من زيمبابوي، إن الفتاة الصغيرة لا تستطيع حتى الجلوس في ظل عدم وجود الكرسي الكهربائي، مضيفة "فقدان الكرسي صعّب على ابنتي ميا حضور مواعيد الطبيب والذهاب إلى المدرسة".

وتابعت "كيف يمكن للناس أن يكونوا أنانيين وقاسيين بهذا الشكل؟.. الله وحده يعلم السبب الذي جعل السارق يقدم على هذه الفعلة".

كما ذكرت أنها "لا تعلم ما إذا كانت شركة التأمين ستغطي تكلفة 10 آلاف دولار للكرسي المتحرك البديل"، مضيفة "حتى لو حدث ذلك، فإن الأمر سيتطلب مدة تصل إلى 6 أشهر".

ولحسن الحظ، فقد تمكن أصدقاء وجيران مارغريت موتامبارا من جمع مبلغ يقدر بـ5 آلاف دولار في أقل من يومين، من أجل شراء كرسي كهربائي بديل خلال الأيام القليلة المقبلة لتعود حياة الفتاة الصغيرة إلى طبيعتها.