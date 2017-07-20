في منطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، ابتكر أحمد أبوالعينين الحلاق المصري الذي يبلغ من العمر 25 عاما نوعا جديدا من حلاقة الشعر تعتمد على قصه بالشاكوش والسكين.

أبوالعينين يمتلك محلا لقص الشعر، ويقوم بالبحث كل يوم عن الجديد في عالم الحلاقة، تلبية لرغبات زبائنه، ولذلك ابتكر فكرة الحلاقة بالشاكوش والسكين.

ويقول أحمد لـ"العربية.نت" إنه يقوم بقص شعر زبائنه عبر استخدام الشاكوش والطرق به على سكين له شفرة حادة لقص الشعر، حيث يطلب بعض الزبائن هذه الطريقة التي تقوم بتنشيط الدورة الدموية، وتدليك فروة الرأس، وقص الشعر بطريقة جيدة.

وقال إن هناك بعض الزبائن يرفضون هذه الطريقة ويشعرون بالقلق منها، لكن الغالبية من الشباب يقبلون عليها لكونها جديدة ومثيرة، وهم يرغبون في كل جديد، مضيفا أنه الوحيد في مصر الذي يقوم بحلاقة الشعر بالشاكوش والسكين.

أسعار الحلاقة بهذه الطريقة كما يقول أحمد لا تختلف كثيرا عن الطريقة العادية، بل تماثلها، مؤكدا أنه يقوم بجانب تلك الطريقة بعمل الساونا اللازمة لتنشيط الدورة الدموية للزبائن.