تعرض مسن أردني إلى حادثة نشل من قبل شابين بطريقة جريئة واحترافية في مدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

وأظهر مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الحي لحظة توقف مركبة بجانب المسن بحجة سؤاله عن موقع في المنطقة، حيث يظهر في المقطع شاب يترجل من المركبة ويقف الى جانب المسن فيما يواصل حديثه إلى السائق، ليبدأ الشاب بتفتيش جيب المسن الأيسر لينتقل بعدها للجيب الأيمن ويعثر على محفظة ينتشلها ويعود لركوب السيارة ، قبل مغادرة الموقع.

ويظهر الفيديو الرجل المسن وقد انتبه بعد لحظات لفقدان محفظته بعد عدة خطوات ليعود أدراجه باحثًا عنها على الأرض دون أن يعثر على شيء بعد مغادرة المركبة.