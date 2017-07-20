يعتبر السبيل الوحيد للتخلص كلياً من الاستحواذ الكامل والتام للهواتف الذكية على حياة مستخدميها، بخلاف الدافع الشخصي النابع من قرار صاحبه بضرورة علاج إدمانه على هاتفه، هو تقديم بديل أفضل يمنح المستخدم السيطرة الكاملة على كبح رغباته الملحة في مطالعة شاشة هاتفه بصفة مستمرة.

من هذا المنطلق، ابتكر مصمم بريطاني، يدعى مايك جورج، مفهوماً لهاتف يمكن وصفه بأنه "يُعيد الحياة الطبيعية والواقعية" للمستخدم فهو "هاتف الواقع المسلوب"، الذي يتيح للمستخدم فصل نفسه عن وجود افتراضي اندمج فيه تماماً، ليعاود الاتصال بشكل طبيعي مع محيطه الواقعي.

صُمم الهاتف الذي أطلق عليه اسم "Halcyon" على شكل "صدفة بطلينوس" مزوّد بشاشتين داخلية وخارجية يؤدي المهام الرئيسية المطلوبة من أي هاتف، المكالمات الهاتفية والرسائل النصية فقط، وإشعارات عند ورود أي منها، فيما عدا ذلك، فواجهته السوداء والبيضاء تظل دائماً تُذكر المستخدم بأهمية بقائه منخرطاً مع العالم المحيط به، تحت شعار "الواقع ينتظرك".

ويأتي الهاتف القابل لطيه، بتصميم أنيق في حجم محفظة أو بطاقة ائتمانية، مزوداً بسماعة واحدة ومنفذ للشحن من نوع "يو إس بي-تايب سي"، ومفاتيح فعلية، وألوان متعددة وجذابة، بسعر متوقع حوالي 60 جنيهاً إسترلينياً.